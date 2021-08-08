رئيس «التعبئة العامة والإحصاء»: نعرض نحو 100 مؤشر يوميا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ينفذ مسح خصائص الريف المصري كل عامين، ويشمل كل البيانات التي تحدد كل أوجه العمل داخل قرى الريف، وهو ما اعتمد عليه مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا أن هناك كما كبيرا من المؤشرات اليومية المحدثة وسيجرى عرض ما لا يقل عن 100 مؤشر.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «في إحصاء عام 2018-2019 شهد تحديد كل المنشآت الاقتصادية وشقي القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، وهناك بحث القوى العاملة الذي يحدد البطالة في محافظات الجمهورية، وخلال مسح الأنفاق والاستهلاك حددنا القرى الأكثر احتياجا من خلال خريطة الفقر».

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «نتعامل مع المواطنين والأسر والمنشآت بصفة مستديمة ويومية ونعمل على أن عرض البيانات على موقع الجهاز، ووجدنا أن أفضل شريك لنا هو الإعلام في عرض إحصائياتنا، وعقدنا مؤتمرين للحصول على أراء كل وزارات ومؤسسات الدولة، وكل جهة حددت مطالبها، وسنرصد كل المؤشرات مثل التضخم والصناعة والتجارة والمخزون السلعي، والتعليم والصحة والبطالة والزواج والطلاق والمواليد والوفيات، والتلوث والمحميات الطبيعية».

ومن المقرر أن يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مرصدا إحصائيا، تعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في مختلف المجالات، عن طريق موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز «24 م × 9 م»، من أجل رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتوعية المواطن.