قارئة القرآن أمام السيسي: حفظته في العاشرة.. والأوقاف سر اختياري

قالت «الزهراء لائق حلمي قنديل»، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إنها بدأت حفظ كتاب الله في سن مبكر، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، بعد وفاة والدها بعام واحد، وسرعان ما أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا وهي في سن العاشرة.

حفظت القرآن في سن مبكر وحباني الله بصوت جميل

وأضافت «قنديل»، خلال لقائها في برنامج «القاهرة وناسها»، مع الإعلامي مدحت الوكيل، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه بالرغم من وفاة والدها وهي في سن الطفولة المبكرة، تاركًا خلفه إياها وشقيقها الأصغر في الصف الثالث الإعدادي، إلا أن الله وفقها وسهل لها أن تحفظ القراّن الكريم كاملًا وحباها بصوت جميل.

جوائز حصلت عليها الزهراء في حفظ القرآن الكريم

وأوضحت أن هذا الأمر مكنها في الاشتراك في مسابقات محلية وعالمية، إذ نالت الزهراء العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدى 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب.

كواليس استعدادها لقراءة القرآن أمام السيسي

وكشفت كواليس استعداداتها لقراءة القرآن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث الفريد لكونها أول امرأة تتلو القرآن الكريم في اجتماع دولي كبير بحضور رئيس الجمهورية، كما أن وزارة الأوقاف طلبت منها تسجيل بعض مقاطع الفيديو بصوتها من أجل رفعها على صفحة الوزارة، وعلى صفحة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأوقاف وراء ترشيحي لقراءة القرآن أمام الرئيس

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة دعم اختيارها من أجل قراءة القرآن كأول فتاة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالأوقاف رشحتها لقراءة القرآن في هذا المحفل الكبير، «لما عرفت أن الأوقاف اختارتني استشرت أمي في الأمر وهي وافقت على طول، وكنت بفكر إزاي هكون كويسة في مجلس زي ده ولا ملابسي وهيئتي تكون كويسة ووالدتي اقترحت عليا تفصيل ملابس».