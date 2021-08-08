والد فريال أشرف: أتمنى فوزها ببطولة العالم للكبار.. ووالدتها تشكر السيسي

قال أشرف محمد عبد العزيز، والد فريال أشرف، أول فتاة مصرية تحصل على ميدالية ذهبية بأولمبياد طوكيو 2020، إنه لا يمكنه وصف شعوره وفرحته بفوز ابنته، موضحًا أنه كان يثق في ابنته ثقة لكن بها نوع من الخوف والرهبة، فكانت ابنته تُجري العديد من التدريبات، وكانت مؤمنة بقدراتها ولديها ثقة بنفسها قوية للغاية وهذا ظهر في إدارتها للمباريات التي شاركت فيها، وهي تعطي كل شيء حقه.

فريال أشرف منتمية للمؤسسة العسكرية

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن ابنته منتمية للمؤسسة العسكرية، متمنيًا لابنته أن تحقق كل ما تتمناه وأن تفوز ببطولة العالم للكبار في دبي نهاية العام الجاري.

والدة فريال أشرف: كنت دايما مرايتها.. وتستمع لتوجهاتي

من ناحية أخرى، أعربت عزة السيد، والدة فريال أشرف، عن سعادتها البالغة بحصد ابنتها اللقب، قائلة: «مبروك لمصر.. مبروك لمصر.. مبروك لمصر»، مؤكدًا أن سر نجاح فريال هو توفيق من الله عز وجل، كما أنها لا تقوم بأي شيء دون أخذ رأيي وتوجيهاتي، «دايما بتقولي أنتي مرايتي، وعملت الله عليها ومقصرتش والتوفيق من عند ربنا».

والدة فريال أشرف تشكر السيسي على الهواء

وأردفت أن سر نجاح ابنتها هو رضاها عليها ودعواتها لها وتوجيهاتها لها، معقبة: «كان هاين عليا أدخل جوة التليفزيون، وكنت متعشمة في ربنا أن يوفقها، وكان حلم ليها ولينا أنها ترفع علم مصر واتحقق»، مشددة على أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لابنتها ومشاركته لفرحتها كان شرفا للجميع وهو داعم لجميع الشباب رغم انشغاله ومسؤولياته.