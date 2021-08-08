أستاذ تمويل يكشف سبب نجاح «الإصلاح الاقتصادي».. وأهمية دعم المشروعات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي طُبقت في مختلف أنحاء العالم نجح منها جزء قليل للغاية بسبب عدم مراعاة البعد الاجتماعي، موضحًا أن استمرارية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يرجع إلى مراعاة البعد الاجتماعي، خلاف إدراك المواطن بشكل جيد لضرورة الإصلاح، مؤكدًا أن المواطن المصري كان لديه ثقة بالدولة المصرية، والدولة لم تتأخر عن كشف حقيقة الوضع الاقتصادي، ولذلك ساند المواطن الدولة في تطبيق الإصلاح.

تحسين الخدمات يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «Extra news»، أن الدولة كانت تنظر إلى المواطن بقدر كبير من الاهتمام، حتى لا يحدث للمواطن الكثير من الضغوط مع تنفيذ البرنامج، موضحًا أن الإصلاح النقدي والمالي كان له أثر كبير في تحسين مستوى المجتمع ككل، وتحسين مستوى المعيشة، وهذا الأمر لا يجب احتسابه في ارتفاع مستوى الدخل، ولكن في تحسين منظومة الكهرباء والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، لأن كل هذه الأمور تصب في ارتفاع وتحسين مستوى معيشة المواطن.

معدل التضخم قبل الإصلاح وصل لـ33%

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن معدل البطالة قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي انخفض للنصف تقريبًا، حيث كان معدل البطالة قبل الإصلاح 13%، والآن وصل لـ7.5%، موضحًا أن معدل التضخم قبل الإصلاح وصل لـ33%، والآن وصل لـ5%، والتضخم يعني متوسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاضه يعني أن معدل ارتفاع دخل المواطن السنوي أصبح قادرًا على مواجهة أسعار السلع والخدمات.

سعر الفائدة في البنوك الآن يصل لـ10%

وأردف أن سعر الفائدة في البنوك الآن يصل لـ10%، ومعدل التضخم يقدر بـ5%، وهذا يعني أن الاحتفاظ بالأموال في البنوك يؤدي إلى الحفاظ على قيمة الأموال بقدر كبير للغاية، كما أن سعر صرف الجنيه يشهد استقرارا منذ فترة كبيرة، رغم التوقعات بانخفاضه خلال أزمة كورونا، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مبادرة التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية بمعدل فائدة يقدر بـ3% على مدى 30 عامًا جيدة للغاية، وهذه المبادرة ليست منفردة، ولكنها تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تهتم بالقطاع العقاري؛ الذي يولد الكثير من فرص العمل، ويُحرك الكثير من الصناعات.

الدولة عازمة على تغيير شكل المجتمع في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة

وأوضح أن الدولة عازمة على تغيير شكل المجتمع ككل في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد على فكر جدية في أسلوب الحياة، بعيدًا عن الفكر العشوائي في إطار جميع الملفات، خاصة ملف الإسكان، « لما الدولة مش بتتصرف في توفير وحدات سكنية، المواطن بيتصرف، وبيخلق العشوائيات»، مؤكدًا أن تكلفة تطوير العشوائيات كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الهدف من مبادرة التمويل العقاري غلق الباب على إنشاء عشوائيات جديدة، من خلال توفير مزيد من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد.

دعم ومساندة المشروعات الصغيرة من خلال توفير القروض أمر مهم للغاية

وأشار إلى أن دعم ومساندة المشروعات الصغيرة من خلال توفير القروض أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن الدولة خلال السنوات السابقة بذلت مجهودًا كبيرًا من خلال وزارة الصناعة والتجارة، وجهاز تنمية المشروعات، من خلال توفير القروض، وتسهيل إصدار التراخيص، وإقامة المعارض المختلفة مثل «ديارنا»، فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم للغاية، لأنه يزيد من القاعدة الإنتاجية، ويزيد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الاستراتيجية.

السيسي يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع بنسبة لا تقل عن 70%

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع بنسبة لا تقل عن 70%، وفي هذا الإطار عقد اجتماعات مكثفة مع مجتمعات المال والأعمال، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة مهمة للغاية، لأنها تؤدي إلى وجود منتج أقل في التكلفة، وأعلى في الجودة في الكثير من الأحيان.