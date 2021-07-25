أستاذ تمويل: مصر ستكون من بين أقوى 8 اقتصاديات عالمية بحلول 2030

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه وعندما يتسع حجم اقتصاد أي دولة تتوسع رقعة الاستثمارات فيها، متوقعا بأن يحصل الاقتصاد المصري خلال السنوات المعدودة المقبلة على ترتيب متقدم على مستوى العالم وليس على مستوى العالم العربي وحده، «مصر ستكون من بين أقوى 8 اقتصاديات عالمية وصولا لعام 2030».

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو مثلت طفرة في المجال الاقتصادي قبيل ظهور جائحة فيروس كورونا، إلا أنه وبعد الجائحة تسبب ذلك في تقليل معدلات الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجحت القيادة السياسية في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تجاوز الـ5.5%.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سيقفز قفزات مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتقدم على المستوى الدولي، وستكون القوة الاقتصادية المصرية قوة لا يستهان بها عالميا، ما سيؤهل ويسرع من دخول الاقتصاد المصري بمزيد من الشراكات على المستوى الدولي، ما يدعم التنافسية في ذلك المجال.

وأوضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي يدخل فيه كل قطاعات النشاط الاقتصادي، وتشهد الحكومة المصرية نجاحا كبيرا فيه، بدأ يتحقق خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يتحرك النظام الاقتصادي المصري في سياق التنمية المستدامة بكل القطاعات، ما سيمثل تحسنا كبيرا في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة نجحت في إنجاز المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، وحاليا دخلت الدولة في المرحلة الثانية والتي فيها سيتم تحقيق الإصلاحات الهيكلية

وكشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن أنّ الاقتصاد المصري حلّ في المرتبة الثالثة، ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، كما توقعت المجلة الأمريكية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.