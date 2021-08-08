تعاون بين «البيئة» وشركة أمريكية لتحويل المخلفات إلى وقود حيوي بالفيوم

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،اليوم، مع ممثلى شركة 3i Energy الأمريكية إمكانية تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لوقود حيوى فى محافظة الفيوم، واستمعت إلى عرض حول أهداف المشروع والتكنولوجيا المستخدمة، لإنتاج وقود حيوى من المخلفات والمنتجات المشتقة كالهيدروجين والبارافين التى يمكن الاستفادة منها فى عدد من الصناعات الأخرى.

وأكدت «فؤاد»، فى بيان، أمس، أن مصر حالياً تنفذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة برؤية مختلفة تعتمد على تحقيق أقصى استفادة من المخلفات الصلبة للتقليل قدر الإمكان من المرفوضات التى يتم دفنها بالمدافن الصحية، بما يساعد على تحقيق فكرة الاقتصاد الدوّار والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة اتخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة ضمن البرنامج الأول للمنظومة، ويتضمن إنشاء المدافن والمحطات الوسيطة وآليات التدوير المناسبة، بينما يتضمن البرنامج الثانى للمنظومة إعداد عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المدافن والمحطات وإنشاء مصانع التدوير والمعالجة، ويتضمن البرنامج الثالث الدعم الفنى والمؤسسى والمشاركة المجتمعية، وذلك بإصدار القوانين المنظمة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والقطاع غير الرسمى فى المنظومة ورفع الوعى المجتمعى.

ومن جانبه، أكد ممثل الشركة الأمريكية أن هذا المشروع يأتى ضمن سعى الشركة لإنشاء مشروعات تعمل على تحسين البيئة والحد من الكربون، وأن المشروع سيحقق عدداً من المزايا التى تخدم المجتمع المحلى بالفيوم منها المساهمة فى رفع مستوى النظافة، وخلق إحدى آليات التمويل الأخضر الذى سيعود على المجتمعات المحلية المشاركة بمخلفاتها بعائد مادى يمكّنها من إنشاء مزيد من المشروعات الخضراء الأخرى.