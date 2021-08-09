ضبط مريض نفسي يرتدي نقابا وملابس نساء بمحطة قطار دشنا

تمكنت وحدة مباحث دشنا التابعة لمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، من القبض على شاب يرتدي ملابس نساء ونقابًا داخل محطة القطار بمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغًا من المواطنين بضبط «م.ح» مقيم قرية الصبريات في دشنا، ويعاني من مرض نفسي يرتدي نقابًا داخل محطة القطار دشنا التابعة لهيئة السكة الحديد.

وورد إلى مركز شرطة دشنا، إشارة من سكة حديد دشنا يفيد بوجود شاب يعاني من مرض نفسي ويرتدي النقاب، وبالانتقال تبين أن الشاب مقيم قرية الصبريات بدشنا، ويعاني من مرض نفسي وسبق ضبطه منذ قرابة شهرين أثناء تواجده بمكتب بريد دشنا الرئيسي ويرتدي أيضا زي نساء ونقاب.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات