والدة فريال أشرف: كان نفسها ترفع علم مصر ..وطالبتنا بالدعاء لها

قالت عزة السيد، والدة اللاعبة فريال أشرف بطلة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 الحاصلة على الذهبية في لعبة الكاراتيه، إنها كانت تثق في الله وتوفيقه لفريال وتمنت أن تفوز ابنتها بالذهبية خاصة أنها حققتها في بطولات مختلفة، لافتة إلى أنها كانت تتمنى رفع عالم مصر في أولمبياد طوكيو.

وأضافت «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فريال طلبت من الجميع الدعاء لها لترفع علم مصر في أولمبياد طوكيو، 2020، مبينة أن ابنتها كانت تتدرب فترات طويلة وتتناول غذاء معينًا موجهة الشكر إلى كل من ساندها كي تحقق الميدالية الذهبية الأولى في مشوارها الأوليمبي.

وتابعت والدة اللاعبة فريال أشرف بطلة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 الحاصلة على الذهبية في لعبة الكاراتيه: «أول حاجة قالتهالي بعد ما فازت ربنا ما يحرمني ما دعائك يا أمي، هي كانت عاوزه تلعب الكاراتيه من صغرها وأنا لاقيت الكاراتيه رياضة حلوة وهي اتعرض عليها ألعاب كتيرة عشان أطرافها طويلة بس رفضت وفضلت الكاراتيه، حتى لعب السباحة فترة واتدربت بس قالتلي أنا عاوز أكمل في الكاراتيه وبالفعل جابت ميداليات كتيرة وحضرنا معها بطولة وربنا كرمها بالذهبية في أولمبياد طوكيو وفرحت المصريين».

وفازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه التي تم اعتمادها في أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة وربما لن تظهر في النسخ الأخرى من الأولمبياد.