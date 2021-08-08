رئيس الحجر الصحي: الشحنات الزراعية المصرية أصبحت لا تُرفض في الخارج

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الصحي، إن الصادرات زادت بنسبة 15% لعام 2021 عن عام 2020، مبينا أن مصر للعالم الثالث على التوالي تتصدر المركز الأول لتصدير البرتقال، بعد أن كانت تتنافس معها جنوب أفريقيا وإسبانيا، وأرجع ذلك إلى 3 أساب، وهي جهد الفلاح، لإنتاج منتج يطابق المنتجات المحلية، وكذلك تشديد الرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري لتطابق الطلب العالمي.

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الشحنات الزراعية المصرية أصبحت لا ترفض في الخارج، وسط رقابة صارمة، وهذا يزيد السمعة الإيجابية لمصر، والسبب الثالث هو فتح أسواق جديدة بإجمالي 40 سوقا، حيث تم اختراق السوق الياباني، الذي يعد أصعب نظام حجر صحي في العالم، ولكنهم أطلعوا اليابانيين على النظام المصري، واكتشفوا جودة الرقابة الصحية في مصر، وتم فتح السوق الياباني، وهذه شهادة عالمية للمنتج المصري.

وأوضح رئيس الحجر الصحي، أن السوق الواحد لكي يتم فتحه أمام الصادرات يحتاج سنتين على الأقل، ولكن مصر فتحت 40 سوقت في 3 سنوات فقط وهذا إنجاز كبير، وتم فتح من 2013 إلى 2017 نحو 3 أسواق فقط، ولكن من 2019 حتى 2021 تم فتح 40 سوق.

وألمح رئيس الحجر الصحي، أن زيادة الصادرات تزيد من دخل الفلاح وأرباحه مما يدعم زيادة الزراعة والإنتاجية في السوق المحلي في كل المستويات الزراعية الفردية أو التي تشمل الصوب الزراعية، كما أن زيادة الصادرات تحفز الفلاحين على الإنتاج بمستوى أعلى.