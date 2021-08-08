«الزراعة» تحذر من فتح «الشفاطات» للدواجن أثناء ارتفاع الحرارة

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن مدى تأثير درجة الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة، قائلا إنّ أي اختلافات في درجات الحرارة سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان، يؤثر على معدلات أداء الحيوان والدواجن، وجرى إصدار العديد من النشرات والتوصيات لكل مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في حالة أي شكوى أو أي أمر طارئ من قبل المربيين.

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنّ المزارع التي تتبع نظام التربية المغلقة يُسمح من خلالها التأكد من كفاءة الأجهزة والمعدات الموجودة بها، محذرا من نظام التربية المفتوح للمزارع، والإفراط في استخدام المياه للحيوانات مع ارتفاع نسبة الرطوبة، لأن ذلك من شأنه تحويل الحيوان أو الطائر لقمة «الإجهاد الحراري» مع ارتفاع الرطوبة، لافتا أنه يمكن استخدام الإضافات العلفية لتخفف من الإجهادات.

وأشار إلى أنّ نقل الماشية أو دواجن في وقت الظهيرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي لنفوقها بنسبة 100%، مردفا «فيه خطأ بيقع فيه الكثير من المربين بأنهم بيشغلوا الشفاطات، لأن كده بيسحبوا الهواء الموجود في العنبر ويستبدلوه بهواء جديد من الخارج، واللي بيكون درجة حرارته أعلى، وممكن يأذي الدواجن أو الماشية».

ونصح بتجنب عملية التغذية خلال فترات النهار للحيوانات، خاصة في الأجواء الحارة، كما يجب أن يكون مستوى التبريد الموجودة أعلى من مستوى الطائر، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي بلاغات عن تأثر أي حيوان بموجة الحرارة الحالية، إذ أن التأثيرات لا تظهر مع الموجة نفسها، لكن معدلات الأداء تظهر بعد الموجة بفترة.

ولفت أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي أي شكاوى والتوجه على الفور في المكان المبلغ.