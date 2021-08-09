مطار القاهرة يستقبل الشحنة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، وهي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، لتطعيم المسافرين للخارج، ومنتظري الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون إلى القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشرة، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11.

وكان في انتظار الشحنة فور وصولها بمطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد طبي رفيع المستوى وبعض القيادات من وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الصحة أنه في حالة الحصول على التطعيم من قبل، والرغبة في تلقي نوع آخر من لقاحات فيروس كورونا من جديد بهدف السفر، يمكن ذلك، مشيرة إلى أنه لا داعي لانتظار الرسالة في حالة السفر، حيث يمكن التوجه لمراكز تطعيم المسافرين مباشرة، وذلك عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

َكانت وزارة الصحة أعلنت، أنه في حالة القادمين من الخارج بجرعة واحدة، يمكنهم الاتصال بالخط الساخن وتحديد موعد الجرعة الثانية طبقا لبروتوكول كل لقاح، على أن يقدم ما يثبت تلقيه للجرعة الأولى من خارج مصر بالنوع والتاريخ.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن متطلبات التوجه لتلقي المسافرين التطعيم بمراكز السفر، تتخلص في التالي:

2 - التسجيل عبر موقع تسجيل اللقاح.

2 - الحصول على رقم التسجيل.

3 - الرسوم 250 جنيها لكل شخص (سواء كان اللقاح جرعة أو جرعتين).

4 - أصل جواز السفر، ورسوم 100 جنيه لاستخراج الـ «QR Code».