مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطوخ

لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع جاره «حلاق»، في قرية الدير بمركز طوخ محافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، فيما ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا من مركز شرطة طوخ، بوصول جثة المجني عليه «أحمد ز. ل.» 26 سنة عامل متزوج.

بالفحص تبين أن وراء الوقعة حلاق يدعى «محمد ا. ع.» 30 سنة، متزوج، وأن المتهم والمجني عليه يقيمان في شارع الصهاريج بالدير مركز طوخ، وحدثت مشاجرة بينهما بسبب الأطفال، وتدخل المجني عليه لفضها.

وقالت زوجة المتهم إن المجني عليه تعدي عليهم بألفاظ خارجة، فنشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بقتل المتهم للمجني عليه بمساعدة 2 آخرين تم ضبطهما.

تم نقل الجثة للمشرحة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

في وقت سابق أشعل عاطل النيران في نجل عمه وزوجة عمه بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لخلافات مالية بينهم على ثمن منزل، ما أدى إلى مصرع نجل عمه وإصابة والدة المتوفى بحالة خطيرة. وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام «أ .ح» 52 سنة، عاطل، بسكب بنزين وإشعال النيران فى زوجة عمه ونجلها لخلافات مالية مع عمه على شراء منزل منذ عام، ولدى مطالبة والد المتوفى بباقى المبلغ من والد المتهم قيمة شراء المنزل لم يستجب ورفضت عائلة المتهم الخروج من المنزل.

وأسفر الحادث عن مصرع «م. م» 19 سنة طالب، إثر إصابته بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، وإصابة والدته «نورا م.ع» ربة منزل.

تم القبض على المتهم، وحجز المصابة بالرعاية المركزة بمستشفى القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.