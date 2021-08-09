مقتل شخصين اثنين جراء إطلاق النار في حفل بـ بروكلين الأمريكية

قتل شخصان اثنان جراء إطلاق النار على 5 رجال في حفل بمدينة بروكلين، إحدى البلدات الخمس في مدينة نيويورك الأمريكية، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.

الشرطة الأمريكية لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار

ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما لم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 12 أكتوبر من العام الماضي، قتل 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار وقع في نادٍ اجتماعي خاص في بروكلين، فيما لم يتم توقيف أي شخص، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وذكرت الشبكة المحلية التابعة لمحطة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن المكان الذي وقع فيه إطلاق النار ناد يفتح خارج ساعات العمل العادية.

وقتل 4 أشخاص في مكان الحادث، فيما أصيب رجلان وامرأة بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم، بينما ذكرت تقارير سابقة أن عدد الجرحى 5.

وفي 27 يوليو من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية في ذلك الوقت، عن إطلاق نار، في حديقة بروكلين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 7 أخرين.

وقال موقع «دايلي نيوز» الأمريكي، نقلا عن شهود عيان، إن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.