ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية المكتظة بالسكان، مخلفا سحبا من الدخان والرماد في الأجواء، والحمم البركانية على منحدراته، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع الجبل البركاني يبلغ 2968 مترا

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني، الأكثر نشاطاً في إندونيسيا، 2968 مترا، وشهد في 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ«حزام النار» حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانا نشطا.

وقالت شبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، إن البركان الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوسطى ويوجياكارتا بإندونيسيا، أطلق سحبا من الرماد أثناء ثورانه، كما تدفقت الحمم البركانية على منحدراته.

وأشار مسؤولون، إلى أن أصوات البركان يمكن سماعها من على بعد بضعة كيلومترات.

وفي 27 يناير الماضي، أطلق البركان، أنهاراً من الحمم البركانية والسحب الغازات الحارقة على منحدراته من ارتفاع يصل إلى 1500 متر، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقال رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر البيولوجية، هانيك حميدة، في ذلك الوقت، إن التدفق هو الأكبر منذ أن رفعت السلطات الإندونيسية تحذيراتها من مخاطر انفجار لبركان في نوفمبر الماضي.

وتم إجلاء حوالي 2000 شخص يعيشون بالمنطقة المحيطة للجبل في إقليمي ماجيلانج وسليمان في نوفمبر من العام الماضي، إلا أن معظمهم عادوا إلى منازلهم قبل الانفجار الأخير.