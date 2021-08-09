مقتل 5 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الباكستانية

قتل 5 أشخاص، أمس الأحد، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منطقة بيشين بولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكره «راديو باكستان».

وقالت الشرطة الباكستانية، إن المجرمين متورطون في عدة قضايا اختطاف من أجل الحصول على فدية، وقاموا مؤخرا باختطاف وقتل زعيم بارز بحزب سياسي في الولاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وثارت ضجة من قبل القادة السياسيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقتل الزعيم السياسي، حيث طالب القادة والجمهور الشرطة باعتقال المشتبه بهم.

وبعد تحديد الخاطفين جراء التحقيقات، داهمت الشرطة مخبأهم بعد تلقي بلاغ، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وقالت مصادر بالشرطة لوكالة أنباء «شينخوا»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن المجرمين أُمروا بالاستسلام بعد أن حاصرتهم الشرطة خلال المداهمة، لكن الخاطفين فتحوا النار على رجال الشرطة مما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية.

وخلال تبادل إطلاق النار، قتل 5 من الخاطفين وهرب آخرون مستغلين الظلام، فيما تم العثور أيضا على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة في المجمع.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير محلية، أن اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب آخرون عندما انفجرت قنبلة في مدينة كويتا بمقاطعة بلوشيستان جنوب غربي باكستان، مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة «سبوتنيك» الروسية:قُتل اثنان من أفراد الشرطة وأصيب 12 آخرين بينهم 4 مدنيون، في انفجار عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد قرب فندق سيرينا بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان.