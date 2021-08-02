باكستان: هجوم على فريق لمكافحة شلل الأطفال ومقتل شرطي

قال مسؤول، إن مسلحين أطلقوا النار على شرطي مكلف بحماية أحد فرق مكافحة شلل الأطفال في شمال غربي باكستان، وقتلوه اليوم الإثنين.

ويعد هذا هو الهجوم الثالث خلال يومين على رجال الشرطة الباكستانية المكلفين بحماية فرق التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقع الهجوم الدامي في بلدة كولاشي في منطقة ديرا اسماعيل خان. كان الشرطي ديلوار خان على متن دراجته النارية متوجهاً لمرافقة عمال شلل الأطفال المشاركين في حملة وطنية تهدف إلى جعل باكستان دولة خالية من شلل الأطفال، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال محمد أسلم المسؤول المحلي بالشرطة، إن المسلحين فروا من مكان الحادث، فيما تجري الشرطة عملية تفتيش.

وغالبًا ما يستهدف المسلحون الباكستانيون فرق شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتها، بدعوى أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لإصابة الأطفال بالعقم.

واستهدف هجومان الشرطة التي تعمل مع فرق مكافحة شلل الأطفال الأحد. وفي بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا، قتل مسلحون شرطيًا عائدًا إلى منزله بعد أداء واجبه الأمني مع موظفي شلل الأطفال.

انفجرت قنبلة على جانب طريق بالقرب من سيارة شرطة ترافق فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة وزيرستان الجنوبية، ما أدى إلى إصابة شرطي.