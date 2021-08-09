تفحم 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقي 5 أشخاص مصرعهما، بعد تفحم جثثهم، في حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي أمام «عزبة الكسان»، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا اليوم، من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما أمام «عزبه الكسان»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم «7572 ن ع و»، سياره ملاكي، أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين ومصرع «ديفيد ناجح، استيفن ناجح، رامز مجدي صادق»، مستقلي السيارة الملاكي، و«محمد إبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى حسين السماوي»، مستقلي السيارة النقل.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن السرعة الزائدة وراء حادث التصادم الذى أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى الجامعى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.