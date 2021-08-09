جثة و5 مصابين.. مصرع مسن غرقا بشاطئ البحر المتوسط في كفر الشيخ

استقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، جثة مسن لقي مصرعه غرقًا بشاطئ البحر المتوسط أمام قرية «المرازقه»، التابعة لمركز البرلس، فيما جري إنقاذ مسن آخر.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس بمصرع مسن غرقا وإصابة آخر بشاطئ البحر المتوسط بقرية المرازقة التابعة لدائرة المركز.

وتبين من الفحص مصرع «عبد العزيز عبد المحسن سيد أحمد جاد»، 60 عاما، وإصابة «ناجي عبد الله سليمان»، 71 عام، ويجري إخضاعه للإسعافات الأولية، داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفي برج البرلس.

وأصيب 4أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية بـ«تروسيكل»، بنزلة كوبري الرغامة على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، تابعة لمركز الرياض، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، و مرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بنزلة كوبري الرغامة مركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كل من «دينا محمد عبدالمالك ،20 سنة، بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وصابر عبد ربه اسماعيل ،60 سنة، بجرح بالرأس وكدمات متعددة بالجسم، وزهره أحمد صابر، 8 شهور، بكدمات متفرقة بالجسم وخدوش باليد اليسرى، وأسامة على مصطفى، 35 سنة، بجرح في الرأس وكسر بالساق الأيمن وكدمات متعددة بالجسم، وجميعهم من الرياض»، وجميع الحالات مستقرة وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى العام.