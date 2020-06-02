وكيل "تعليم كفر الشيخ" تنعى وفاة تلميذين غرقا في ترعة بمطوبس

نعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفاة تلميذين غرقا فى إحدى الترع بإحدى قرى مركز مطوبس.

وتقدمت وكيل الوزارة بخالص العزاء لأسرة التلميذين أحمد حمادة حمدي المدهون، وفارس محمد رفيق ابو اسماعيل ، بالصف الثانى والثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد بسيونى الابتدائية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية.

وقالت في بيان لها، إنها تدعو الله أن يرحمها ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وأن يكتبهما مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.