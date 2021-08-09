«التعبئة والإحصاء»: الدولة نفذت 194.2 ألف وحدة سكنية عام 2019/2020

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، اليـوم الاثنين، نشرة الإسكان في مصر، خلال عام 2019 / 2020، وجاء أهم مؤشراتها، على النحو التالي:

إجمالي الوحدات السكنية المنفذة

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرهــا 79 مليار جنيه مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض في الوحدات قدرها 30.9٪ والاستثمارات قدرها 16.5٪.

جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالي العام عام2019/2020.

أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع «الحكومي/العام/أعمال عام»

تم تنفيذ 85 ألف وحدة بواسطة القطاع «الحكومي/العام/ أعمال عام» عام 2019/2020 بنسبة 43.7% من الإجمالي العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5%.

جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 ألف وحدة بنسبة 6.5%من إجمالي القطاعين.

جـاءت محافظــة القاهرة في المرتبــة الأولى بعـدد 32.2ألـف وحــدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد في المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالي القطاعين.

ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2019/2020 بنسبة 56.3% من الإجمالي العام 180.8 مقابل ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 %.

جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يليه الإسكان المتوسط بعدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 11.9 ألف وحدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخر بعدد 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالي القطاع الخاص.

جــاءت محافظــة المنوفية في المرتبــة الأولى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليها محافظة القاهرة بعدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة»

بلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الاجتماعي «المليون وحدة»375.2 الف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحدة عام 2019/2020 نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 1.4 ألف وحدة بنسبة 2.6٪باستثمارات قدرها 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8٪ باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ باستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه.

مشروع دار مصر «الإسكان المتوسط»

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر«الإسكان المتوسط» 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيــث بلــغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالي.

مشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط»

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط» 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة غرب أسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالي.

مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر»

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر «إسكان فاخر» 5904 وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 5544 وحــدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالي عام 2019/2020.

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه، ومدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، والعلمين الجديدة جار تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها مليار جنيه عام 2019/2020.