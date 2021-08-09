حملة مكبرة لمصادرة مكبرات الصوت وغلق مكامير الفحم بمحافظة دمياط  

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب ياقوت أحمد ورد، حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين، أسفرت عن مصادرة مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين تحت إشراف عصمت الأطرش نائب رئيس المدينة وإدارة البيئة بالمركز والمدينة وإدارة المتابعة وقسم الإشغالات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمحافظة على المحيط البيئي ومصادرة مكبرات الصوت حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنع التلوث السمعي.

و في السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة أسفرت عن إزالة مكمورة على مساحة 150مترا بالكسايبة مدينة كفر البطيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

و كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تراست الاجتماع المُنعقد مع اللواء عبد المطلب خضر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والعميد أحمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و تناول الاجتماع مناقشة مقترحات تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمنطقة باب الحرس، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع و الالتزام بخط التنظيم وتحقيق السيولة المرورية من خلال تحديد منظومة دخول وخروج الاتوبيسات، وذلك فى ضوء ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير بطريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" وكذا الفصل بين ملكيات المحافظة والشركة بقطعة الأرض.