هاني سرحان يخوض أولى تجاربه السينمائية بـ«اللي مايتسموش»

تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم جديد يحمل اسم «اللي مايتسموش» مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هاني سرحان السينمائية الذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هاني سرحان تجربته السينمائيه الأولى عبر عالم جديد من الإثارة والأكشن، حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد، وقراءة الأفكار، وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل «الاختيار2»، والذي وثق فيه بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020.

كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل «لمس أكتاف»، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل «الفتوة»، والذي حقق نجاحا كبيرا وحاز إعجاب الجمهور والنقاد.

هاني سرحان يعلق على تفاعل الجمهور مع «الاختيار 2»

وكان هاني سرحان، أعرب عن سعادته برد فعل الجمهور حول مسلسل «الاختيار2»، قائلًا: «تمنيت أن أقدم عملا وطنيا بحجم الاختيار، والله سبحانه وتعالي حقق لي حلمي».

وأكد «سرحان»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ضرورة تقديم عمل وطني كل موسم، قائلًا «تعمدنا أن يسلط المسلسل الضوء على عمليات الشرطة وجهاز الأمن الوطني، والعمليات التي تمت في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، على عكس الجزء الأول كنا نتحدث عن شخصيات كبيرة مثل أحمد المنسي».

وأضاف سرحان، «تفاعل الجمهور بشكل كبير من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وشرفت بالعمل مع كل أبطال العمل والمخرج بيتر ميمي، فهو إنسان مجتهد لأقصى درجة، ولديه رؤية مميزة، ويبذل أضعاف مجهود أي شخص من أجل أن يخرج العمل بتلك الصورة للجمهور، ويوجد توافق دائم في العمل بيننا».