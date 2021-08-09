العثور على جثة شاب يمني ببولاق الدكرور.. والأمن يستدعي سفارته

تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة اليمن في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء مسؤول السفارة اليمنية بالقاهرة؛ لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لسفره إلى اليمن لدفنه.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة «مجاهد فواز» في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان اليمني بناء على قرار النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفي وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل تناول المتوفي مادة تسببت في الوفاة من عدمه.

جثة شاب سعودى داخل غرفته في أحد فنادق الزمالك

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عثرت الأسبوع الماضي، على جثة شاب سعودي الجنسية داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك، وتبين من خلال الفحص وتفتيش غرفة المتوفي، العثور على كميات من مخدر الهيروين والحشيش وتم إرسال الجثة إلى مشرحة زينهم بناء على قرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعت أحد القائمين على السفارة السعودية بالقاهرة؛ لإنهاء إجراءات الجثمان.