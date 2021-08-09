مصر تتبنى برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمي الدولي «إنفوجراف»

وضعت الدولة المصرية رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي، تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، ويجعل خريجي هذه الجامعات من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

التعليم العالي المصري يتوسع في برامج التعليم التكنولوجي لخدمة المشروعات القومية

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمّن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع التعليم العالي المصري في برامج التعليم التكنولوجي لخدمة المشروعات القومية، ومواكبة سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال تبني برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمي الدولي وقواعد الجودة.

ورصد التقرير توزيع الجامعات التكنولوجية والأهلية والمجمعات التكنولوجية بالمحافظات، لافتاً إلى وجود 31 مؤسسة تعليمية جديدة تم وجارٍ إنشاؤها بالمحافظات، بواقع 9 جامعات تكنولوجية، و8 مجمعات تكنولوجية، و14 جامعة أهلية.

في السياق ذاته، أوضح التقرير أن القاهرة يوجد بها جامعة تكنولوجية واثنتان أهليتان، بينما توجد أخرى تكنولوجية بكل من الجيزة والإسكندرية والغربية والأقصر، فيما تتواجد جامعة أهلية بكل من القليوبية وجنوب سيناء والسويس ومطروح.

يأتي ذلك بينما توجد جامعتان أهليتان ومجمع تكنولوجي بالدقهلية، وجامعة تكنولوجية ومجمع تكنولوجي وجامعة أهلية بالمنوفية، وجامعة تكنولوجية وأخرى أهلية بكل من بورسعيد وبني سويف وأسيوط، فيما يوجد مجمّع تكنولوجي وجامعة أهلية بكل من الشرقية والإسماعيلية، وكذلك يوجد مجمع تكنولوجي بكل من قنا والمنيا وأسوان وسوهاج.

وأوضح التقرير أن التعليم الفني والتكنولوجي يحظى باهتمام وانتشار غير مسبوق، مشيرًا إلى بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية عام 2019-2020 لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشمل 17 تخصصًا جديدًا حتى الآن أهمها تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن هناك 6 جامعات تكنولوجية جارٍ إنشاؤها، علمًا بأن هذه الجامعات تمنح الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهني بعد عامين ويمكن إنهاء الدراسة عند ذلك، البكالوريوس المهني بعد 4 سنوات، وأيضًا يمكن الحصول منها على الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير الحديث عن جامعة مصر للمعلوماتية، والتي من المخطط افتتاحها العام الدراسي القادم 2021 -2022، كما أنه من المقرر أن تمنح 1000 دارس سنويًا درجة الماجستير العملي المتخصص من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.

وفيما يتعلق بمجمعات الإبداع التكنولوجي، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 8 مجمعات بفروع جامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي والزقازيق وقناة السويس، ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، كما يضم مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص في مجالات متعددة، منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات.

إنشاء 4 جامعات أهلية

واستعرض التقرير أبرز الجهود المبذولة لإدخال نظم تعليمية جديدة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أنه لأول مرة في مصر تنشأ 4 جامعات أهلية تقدم العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.

وبالنسبة للبرامج التعليمية الجديدة التي تضمها الجامعات الأهلية، ذكر التقرير أن هناك 56 برنامجًا تقدمها جامعة الملك سلمان الدولية، و66 برنامجًا تقدمها جامعة الجلالة، و43 «جامعة العلمين الدولية»، و29 «جامعة المنصورة الجديدة».

وكشف التقرير عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المرحلة الأولى بالـ4 جامعات الأهلية تبلغ نحو 23 مليار جنيه، إذ من المقرر أن تستوعب كل جامعة نحو 25 ألف طالب خلال المرحلة الأولى، ويجري إنشاء 10 جامعات أهلية دولية جديدة.

وجاء في التقرير أنه توجد 4 مؤسسات تعليمية تستضيف أفرعًا للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فروع «جامعة جزيرة الأمير إدوارد بمؤسسة الجامعات الكندية بمصر، وجامعة كوفنتري البريطانية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمؤسسة جلوبال»، وفرع لكل من جامعتي لندن ووسط لانكشاير بمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر.

كما لفت التقرير إلى أن هناك طفرة في مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية؛ إذ أبرم 265 اتفاقًا ثنائيًا للجامعات الحكومية، و93 للجامعات الخاصة مع نظيراتها الأجنبية.

تسجيل 16 جامعة عام 2021 بتصنيف US News

وأوضح التقرير استمرار زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بأبرز التصنيفات العالمية عام 2021؛ إذ سجلت 16 جامعة عام 2021 بتصنيف US News، مقارنة بـ14 جامعة عام 2020، بينما سجلت 21 جامعة عام 2021 بتصنيف تايمز البريطاني مقارنة بـ20 عام 2020.

وبشأن تصنيف Scimago الإسباني، فقد سجلت 35 جامعة مصرية عام 2021، مقارنة بـ34 في 2020، و18 عام 2021 بتصنيف شنغهاي للتخصصات، مقارنة بـ17 جامعة في 2020، في حين سجلت 13 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني العالمي عام 2022، مقارنة بـ9 جامعات عام 2021، و6 جامعات عام 2020.