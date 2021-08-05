نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن يوم إجازة رأس السنة الهجرية 2021

تنشر «الوطن»، نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن يوم إجازة رأس السنة الهجرية 2021، التي توافق العام الهجري 1443 هجريا.

نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن يوم إجازة رأس السنة الهجرية

ونص قرار رئيس الوزراء، على الآتي: «يكون يوم الخميس الموافق 12 من شهر أغسطس عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1443 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية».

جاء قرار رئيس الوزراء، بعد الاطلاع عن قوانين «نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية».

كما يتوافق «مدبولي»، مع قرار سابق، سبق وأن أصدره تحت رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكان من بينها «إجازة رأس السنة الهجرية».

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار رئيس الوزراء رقم 1828 لسنة 2021، بشأن تفاصيل منح يوم الخميس المقبل إجازة رسمية.

إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

ومن المُقرر أن يُصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قراراً وزارياً بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في وظائف القطاع الخاص.

وسبق وأن ذكر مصدر حكومي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عقب إعلان رئاسة مجلس الوزراء اليوم بشأن تحديد موعد الإجازة يوم الخميس المقبل، بأن وزير القوى العاملة، من المُقرر أن يصدر أيضاً قراراً وزارياً يتماشي مع توجه رئيس الوزراء، بشأن منح يوم إجازة رأس السنة الهجرية.

وأوضح المصدر أن قرار «سعفان» سيتضمن منح يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.