مسلم يشيد بـ«التأمين الصحي الشامل» و«100 مليون صحة»: التجربة المصرية أثبتت نجاحها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، «لا أحد ينكر ما حدث في مصر خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، فلم يعد هناك كيلو متر واحد لم تصل له يد العمران، أو مجال في مصر لم يصل له يد التنمية».

مسلم: العمال في طليعة مشروع السيسي للتنمية طوال 7 سنوات

وأضاف «مسلم»، في كلمته خلال مؤتمر «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة»، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنَّ العمال في طليعة مشروع الرئيس السيسي للبناء والتنمية طوال السبع سنوات الماضية، متابعًا أنَّ «هناك مشروعات قومية كبيرة واجهت بعض الاعتراضات في بدايتها واليوم تلقى إشادات كبيرة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قناة السويس»، موضحا أنَّه «لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي ما كانت مصر تستطيع الوقوف أمام جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله».

واستكمل رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «لقد تمكّنت الدولة المصرية خلال فترة جائحة كورونا من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمليارات، وكذلك المبالغ الضخمة التي دفعتها الدولة من أجل توفير اللقاحات».

«مسلم» يشيد بالجهود المبذولة بمشروع التأمين الصحي الشامل

وأشاد «مسلم»، بالجهود المبذولة في مشروع التأمين الصحي الشامل، و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، مؤكّدًا أنَّ كل هذه المشروعات أفادت مصر في التعامل مع فيروس كورونا الذي أثر على العالم كله، مختتمًا كلمته بأنَّ «هناك تقدير كبير للتجربة المصرية على جميع المستويات، والتجربة المصرية أثبتت نجاحها بشدة وبشهادة الجميع».