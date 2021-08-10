سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، حالة من التباين في عدد من البنوك مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في العديد من البنوك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 49.33 جنيه للشراء، 52.34 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدينار الكويتي نحو 49.36 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل الدينار الكويتي 48.48 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 47.42 جنيه للشراء، 52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك على هذا النحو:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك التجاري الدولي، 49.36 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة، 52.06 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.33 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.