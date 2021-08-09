تحت شعار «حقك تنظمي».. صحة قنا تطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان تشارك في فاعليات الحملة التنشيطية الموسعة لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في تسع محافظات علي مستوي الجمهورية، ابتداءً من الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري حتى يوم 26 من الشهر نفسه، بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلي أن المرحلة الأولى سوف تنطلق الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري وتستمر حتي يوم 19 من الشهر نفسه، لتجوب الإدارات الصحية بمدن «قنا – قوص – قفط – نقادة – فرشوط»، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من أغسطس، لتستكمل باقي الإدارات الصحية بمدن «أبوتشت – نجع حمادي – دشنا – الوقف».

وأضاف «الداودي»، أنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الإخصائيين المدربين على تنظيم الأسرة وإخصائييّ النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكدا ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة و نشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية على معدلاتها من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة .