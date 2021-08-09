تزامنا مع الصيف.. استشاري يوضح علاج احمرار العينين بعد حمام السباحة

مع ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، يزداد إقبال المواطنين على حمامات السباحة المغلقة منها والمفتوحة، إلا أنّه يُلاحظ عادة احمرار العينين بعد الخروج من مياه حمام السباحة، دون معرفة السبب.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور طارق صالح، مُدرس طب وجراحة العيون واستشاري الجراحات التجميلية والتكميلية للعين، أنّ من أسباب احمرار العينين بعد الخروج من حمام السباحة، حساسية العين من مادة الكلور والمواد المطهرة المخلوطة بالمياه، والتي عادة ما تكون مزعجة للعين.

كثرة الأوساخ تسبب انتقال العدوى

وتابع أنّ كثرة عدد الأفراد الموجودين بالحمام، والذين لا يُضمن مدى نظافتهم الشخصية يؤدي إلى انتقال الميكروبات، من عرق وبول أو أوساخ في مياه الحمام، والذي يُشكّل مركبًا كيميائيًا يهاجم الطبقة الدمعية التي تحمي العين خلال وجود الشخص في المياه، ما يتسبب في انتقال العدوى، وحدوث تهيج واحمرار العينين.

وأوضح الدكتور صالح، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ التهابات العينين الناتجة عن حمام السباحة، تكون على هيئة التهاب داخلي للعين باللون الأحمر أو التهاب الملتحمة البكتيري، والذي غالبًا ما يرافقه «عماص» يميل لونه إلى الأصفر.

وقدّم الدكتور عدة نصائح يجب اتباعها قبل النزول إلى حمام السباحة، أهمها:

1. الاستحمام بمياه فاترة نظيفة قبل النزول للحمام.

2. ارتداء نظارة سباحة أثناء الغوص، لحجب وصول المياه إلى العين.

3. يمنع نزول المياه للسيدات أثناء الدورة الشهرية، لسلامتها وسلامة الآخرين.

كما قدّم الدكتور طارق صالح، بعض الإرشادات الأولية عند حدوث احمرار بالعينين بعد الخروج من حمام السباحة، وهي:

1. غسل العينين بمياه نظيفة، وعدم ملامستهما، والاطمئنان على الرؤية بشكل جيد.

2. استخدام قطرات العين التي تحتوي على نسبة كورتيزون قليلة، في حالات الإصابات الخفيفة.

3. استخدام المضادات الحيوية، في حالات الالتهاب والإحمرار الشديد.

4. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة، يجب استشارة الطبيب.