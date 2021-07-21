السياحة لـ«الفنادق»: منع نزول المحجبات حمام السباحة بالبوركينى مخالفة

تتزايد نسب تواجد المواطنين المصريين بفنادق المدن السياحية الشاطئية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك والذي يتزامن مع إجازة الصيف، ويرغب كثير من السيدات نزول حمام السباحة بـ«البوركيني» إلا أن عددا من المنشآت السياحية ترفض نزولهن أثناء ارتدائهن المايوه الشرعي، الأمر الذي يثير الجدل من وقت لآخر، لذا حذرت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة المنتجعات والقرى السياحية والمنشآت الفندقية، من منع أى محجبة من نزول حمام السباحة بالمايوة الشرعي «البوركيني»، لطالما أنه مصنوع من أقمشة تلائم مياه الحمام، ولا تحدث تفاعل معها يؤثر بالسلب على الصحة العامة، لافتة إلى أنه فى حال منعها من نزول الحمام، وفقًا لتلك الحالة فإنه يعتبر تمييزًا يجرى معاقبة المنشآة السياحية على إرتكابه.

لا تفريق بين نزلاء الفنادق

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقًا للقانون فإن جميع نزلاء الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية متساوون، ولا يجوز تمييز أي نزيل عن الآخر وفقا لجنسه أو ديانته أولونه، موضحة أنه حال تعرض أي نزيل بمنشأة سياحية للتمييز أو لأى مشكلة أثناء إقامته عليه الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة وهو 19654، وإرسال الشكوى والتي سيجرى التحقيق بها على الفور وحل أي أزمة، وتوقيع عقوبة على الفندق حال ارتكاب أية مخالفة، موضحة أن الخط الساخن للوزارة يعمل طوال أيام الأسبوع.

التفتيش على الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشارت «شلبي» إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الفندقية والسياحية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية و ضوابط التشغيل، لافتة إلى أن الفنادق أو المطاعم أو المحال السياحية، التى يثبت ارتكابها مخالفات يجرى توقيع عقوبات فورية عليها وفقا للقانون.

وأعربت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عن سعادتها بنسب الإشغال بغالبية المدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن جميع المنشآت السياحية سواء شركات سياحة أو فنادق أو مطاعم استفادت بشدة من إقبال المواطنين المصريين على قضاء تلك الإجازات بالمدن الشاطئية.