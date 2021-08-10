«الإنجيلية» تنظم اليوم مؤتمرا حول «دور الدين في دعم العيش المشترك»

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا حول «دور الدين في دعم العيش المشترك»، بأحد الفنادق بالعين السخنة، والذي يستمر على مدار يومين.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة فكر المجتمع المصري من مختلف المجالات، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي

ويأتي مؤتمر اليوم، بعد أكثر من شهر على المؤتمر الأول الذي نظمته الهيئة الإنجيلية، منتصف يونيو الماضي، والذي حمل عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة»، وتناول على مدار ثلاثة أيام العديد من الفعاليات واللقاءات منها: «المجتمع المدني وبناء الوعي - المواطنة ووحدة المجتمع.. قضية سد النهضة نموذجًا - الفن ودوره في بناء الوعي - الإعلام وصناعة الوعي»، وانتهى بعرض الخلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تأسست عام 1950 من قبل الكنيسة الإنجيلية في مصر، لكنها الآن مستقلة، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تعمل في مجالات التنمية المختلفة، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وهدفها التنمية الاجتماعية والثقافية، وتأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعدالة الاجتماعية، والانسجام الثقافي، وتقدم خدماتها للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الإيمان.

وبحسب الدكتور أندريه زكي، فإن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تسعى منذ خمسينيات القرن الماضي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن الفقير والمهمش، أيًّا كان وأينما كان، وتعمل على توفير فرص العيش الكريم والمستدام، لأبناء الوطن داخل القرى الأكثر فقرًا، والعشوائيات، مع التركيز على المجموعات الأكثر احتياجًا مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل لتحقيق رسالتها من خلال وضع خطط تنفيذية لمختلف الوحدات والبرامج، يتم إعدادها بأسلوب علمي، تناسب واحتياجات مجتمعات العمل.