«الإنجيلية»: الأتوبيس المقلوب في ميت غمر غير تابع لمدارسنا

قال يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية، إن الأتوبيس المقلوب، صباح اليوم، على طريق ميت غمر - القاهرة، أعلى كوبري صهرجت الكبرى بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتسبب في إصابة عدد من المواطنين، غير تابع للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

وأشار مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية، إلى أن الأتوبيس غير تابع لأي من مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي في مختلف محافظات الجمهورية، وأنما يتبع المدرسة الإنجليزية بالتجمع الخامس، مضيفا: «نصلي إلى الله من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين وسلامة جميع الركاب».