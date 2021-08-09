البطاطس في المقدمة.. نقيب الفلاحين: نتوقع زيادة الصادرات الزراعية إلى 6 ملايين طن

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، «أتوقع أن تصل صادرات مصر الزراعية إلى 6 ملايين طن بنهاية عام 2021 وبداية 2022».

وأضاف نقيب الفلاحين، أن صادرات مصر الزراعية ارتفعت عن مثيلاتها من نفس الفترة من العام الماضي بنحو 750 ألف طن، حيث بلغ حجمها من يناير الماضي حتى اليوم نحو 4 ملايين و331 ألف طن.

وأشار «أبو صدام» إلى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة فقط بلغت العام الماضي نحو 5.2 مليون طن بقيمة تقارب 33 مليار جنيه مصري.

أسباب زيادة الصادرات الزراعية

ولفت إلى أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية يرجع إلى تقديم الدولة دعمًا كبيرًا للمصدرين وإعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلي ومنحهم التمويلات اللازمة بفوائد بسيطة، فضلًا عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في فتح أسواق جديدة وكثيرة مثل السوق الياباني والبرازيلي والهندي والإندونيسي والسلفادوري والأرجنتيني والنيوزلندي.

وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية تصل حاليا إلى أكثر من 150 دولة في العالم بعد رفع كافة أشكال الحظر، الذي كان مفروضًا من بعض الدول على بعض المنتجات الزراعية المصرية وكذا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري في تسهيل إجراءات التصدير ومتابعتها وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى تنوع الصادرات الزراعية المصرية وجودتها حيث تعد مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والبطاطس، كما تصدر البصل والثوم والعنب والرمان والمانجو والفاصوليا والجوافة والفلفل والزيتون وبنجر العلف والخوخ والبطيخ والفراولة والكثير من المنتجات الزراعية الأخرى بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكد «أبو صدام» أن نجاح الفلاح المصري في تخطي الصعوبات واستمرار الإنتاج مع جهود وزارة الزراعة ودعم الدولة المستمر للمنتجات الزراعية أدى كل ذلك إلى زيادة الصادرات الزراعية واستقرار أسعارها محليًا رغم أزمة كورونا وأزمات ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية غير الملائمة.

وتابع نقيب الفلاحين: «ففي سوق الجملة يتراوح سعر كيلو الطماطم حاليًا ما بين 2 إلى 3 جنيهات ويباع كيلو البطاطس من 3 إلى 6 جنيهات والبصل ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات والفاصوليا من 8 إلى 15 جنيها والفلفل من 2 إلى 4 جنيهات والخيار من 3 إلى 6 جنيهات ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي 8 من 4 إلى 6 جنيهات والليمون من 5 إلى 8 جنيهات والعنب من 7 إلى 10 جنيهات والتفاح البلدي من 12 إلى 18 جنيها والمانجو من 20 إلى 50 جنيها».