«2 كفاية»: نستهدف مليون سيدة في 10 محافظات

قالت ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن، إن معدل الزيادة السكانية غير المنضبطة تعوق مسار التنمية، وتلتهم ثمار الإصلاح، ولذلك أطلقت الوزارة هذا المشروع للحد من الزيادة السكانية في الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل»، واستهدفوا مليون سيدة في 10 محافظات، والفكرة كانت غير تقليدية ولم يعملوا بأدوات الحكومة، ولكنهم عملوا بأدوات المجتمع المدني، حيث تعاقدوا مع 108 جمعيات أهلية، وهناك 1246 سيدة دُربت للعمل في هذا المشروع.

وأضافت «لبيب» في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الاثنين، أن المستهدفات يعرفن جيدًا المتدربات اللاتي يذهبن إليهن في المنازل، ويعملن على توعيتهن بشأن المفاهيم المغلوطة الخاصة بكثرة الإنجاب، والوزارة لها دور كبير في معالجة هذه القضية، من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتدريب السيدات على سوق العمل، إضافة إلى توفير سلة غذائية إلى السيدات الحوامل.

وتابعت مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن، أنهم يهدفون إلى تغيير سلوك السيدات، فحتى الآن نفذوا 6 ملايين و105 آلاف زيارة، والمثقفات الريفيات يزرن السيدات باستمرار، وهناك تحسن كبير في المفاهيم، وكمية المقاومة انخفضت، وبدأت السيدات تسمع للمثقفات الريفيات، وهناك ندوات أسبوعية تُقام في الأرياف.

وأشارت إلى أن السيدات في بعض الأحيان تسألن بعض الأسئلة الصحية أو الدينية المتخصصة، وبالتالي توجههن المثقفات الريفيات إلى ندوات صحية ودينية متخصصة، موضحة أن الزيارات في بعض الأحيان تجري في حضور الزوج، وأحيانًا أخرى تكون في عدم حضوره، إضافة إلى أنهن تعملن أيضا من خلال ما يعرف بـ«مسرح الشارع»، وهو عبارة عن مسرحية تُعرض في محافظات الصعيد والجيزة والبحيرة، ويشاهدها الرجال والسيدات.

وشددت على أن الأهالي في الصعيد متعطشون إلى الفن واستهدفوا الرجال في المقاهي من خلال العرض المسرحي «سكر بره» للتوعية أيضا بالمشاكل الاجتماعية المترتبة على كثرة الإنجاب.