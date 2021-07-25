وزارة التضامن: إقامة معارض «ديارنا» بالسعودية والإمارات وإيطاليا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إقامة معارض ديارنا للمعروضات اليدوية بالخارج، قبل نهاية عام 2021 بكل من الرياض ودبي وإيطاليا، على أن يكون أول معرض خارجي بالسعودية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا، منذ قليل، أن المعارض الخارجية تأتي في إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية.

معرض ديارنا يضم 250 عارضا من 12 محافظة على 3 مراحل

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ويضم المعرض 250 عارضًا من 12 محافظة على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارضًا.

وشهد المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والإعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.