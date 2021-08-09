«غيرت وجه التاريخ».. الأزهر: 11 درسا للهجرة النبوية

قالت مشيخة الأزهر الشريف إن الهجرة النبوية لم تكن مجرد حدثٍ عابرٍ، وإنما كانت حدثًا مهمًّا غيَّر وجه التاريخ، فقد كانت الهجرة علامة فارقة بين حال الضعف والقوة، والقلة والكثرة، والانحصار والظهور والانتشار.

الهجرة النبوية

وأوضحت المشيخة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الهجرة النبوية المشرفة «كانت حدثًا له آثار عظيمة على المسلمين والإنسانية كلها، فبالهجرة بدأت حضارة الإسلام في الظهور والازدهار، حضارة قامت على أساس الحق والعدل والحرية والمساواة».

وأضافت مشيخة الأزهر الشريف أن الهجرة لها معانٍ لا تنقضي، يجب على الجميع أن يتعلم منها الدروس والعبر، ويأخذون منها العظات، ويسترشدون بها في سيرهم إلى الله تعالى.

دروس الهجرة النبوية

وأوضحت المشيخة أن هناك 11 درسا من دروس الهجرة النبوية المشرفة وهي:

1- الثقة بالله.

2- الصبر.

3- اليقين بنصر الله.

4- التخطيط الجيد.

5- الأخذ بالأسباب.

6- أهمية دور الشباب الفعال.

7- التوكل على الله.

8- حب الوطن.

9- الصحبة الصالحة.

10- كتم الأسرار.

11- أهمية دور المرأة الفعال.

التقويم الهجري

وقد استطلعت أمس دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجريا، حيث أعلنت اليوم الاثنين هو أول أيام السنة الهجرية 1443، وهنأت دار الإفتاء الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، متمنية أن يعم الله بالخير واليمن والبركات على الناس أجمع.

وبخصوص التقويم الهجري فقد أوضحت دار الإفتاء أن النبي وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

وجرى اعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية بعد مرور عام ونصف من خلافة عمر بن الخطاب، وتشمل السنة الهجرية 12 شهرا هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادى ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.