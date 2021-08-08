عاجل.. الإفتاء تعلن غدا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس اليوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس، معلنة أن غدا الاثنين هو أول أيام السنة الهجرية 1443.

وهنأت دار الإفتاء الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، متمنية أن يعم الله بالخير واليمن والبركات على الناس أجمع.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الاحتفال بالسنة الهجرية جائز شرعا، ويجوز للمسلم أن يصوم به، لما رواه أبي هريرة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وقالت الدار، إن النبي وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأ. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ].

ما وراء اعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية

يشار إلى أنه كان قد تم اعتماد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية بعد مرور عام ونصف من خلافة عمر بن الخطاب، جاء ذلك في شهر ربيع الأول بعد مرور 16 عاما على الهجرة النبوية، كما أنه مازال تعتبره بعض الدول التقويم الرسمي لها، وأبرزها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية.

وتشمل السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.