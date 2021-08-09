موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين.. «الوطن» تكشف تفاصيله

يترقب أكثر من 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين، وفقا للقرار رقم 265 ، الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعلان حركة ترقيات الموظفين، حيث تلاحظ كثرة البحث عبر مؤشر جوجل، خلال الفترة الأخيرة، عن رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 للاطمئنان على حصولهم على الترقية المنتظرة.

موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين.. الأسبوع المقبل على أقصى تقدير

ومن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث سيعتمد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة الحركة، في الوقت الذي يستعد فيه الجهاز لإعلان نتيجة ترقية الموظفين، بوضع رابط الاستعلام عنها.

اعرف شروط الترقيات قبل موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين

وقبل موعد الإعلان عن نتيجة ترقية الموظفين تستعرض «الوطن» أهم شروط حصول الموظف على ترقيته في الوقت المحدد، ومن بينها:

- أن تكون الترقية ضمن وظيفة شاغرة ومموَّلة، تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في نفس المستوى الوظيفي، وفي نفس المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

- أن يكون الموظف المرشح للترقية مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

- أن يكون الموظف المرشح للترقية قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

- المدد البينية اللازمة لترقية الموظفين في الدولة على النحو التالي:

أ- مرور 5 أعوام لترقية الموظفين على الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة.

ب- مرور 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الخامسة للرابعة، وكذلك 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الرابعة للثالثة.

ج- مرور 8 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية.

د- مرور 6 أعوام لترقية الموظفين من الدرجة الثانية للدرجة الأولى.

طريقة الاستعلام عن موعد إعلان نتيجة ترقية الموظفين

1- لابد أن يصل الباحث إلى رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع عبر الرابط التالي: http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.

2- اختيار المجموعة الوظيفية.

3- الدرجة المالية.

4- تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

5- القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019.

6- الضغط على «بحث» والانتظار قليلا للتحميل.