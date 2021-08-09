رئيس الحكومة اللبنانية يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب كورونا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في تغريدة عبر «تويتر»: «ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا».

وأضافت: «سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح الجمعة المقبلة، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس».

وأعلن «دياب» استقالة حكومته، إثر انفجار مرفأ بيروت، ثم كلف الرئيس اللبناني ميشال عون في أكتوبر 2020 سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

وفي منتصف شهر يوليو من العام الحالي، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة.

وأمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

وكُلف نجيب ميقاتي بمهمة تشكيل حكومة إنقاذ لبنان من الانهيار بعد اعتذار سعد الحريري عن هذه المهمة.