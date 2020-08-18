حسان دياب: نأمل أن يشكل الحكم في اغتيال الحريري معبرا للاستقرار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب "إنه يأمل أن يشكل الحكم الصادر اليوم الثلاثاء من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، معبرا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار".

وأضاف دياب - في بيان اليوم - "نستذكر اليوم الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين، ونأمل أن يخرج الوطن من هذه المحنة قويا ومتماسكا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت أحد المسؤولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين، والتي وقعت في شهر فبراير 2005، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.