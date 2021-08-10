مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في محافظات مصر

متابعة أوقات الفروض الخمسة شئ أساسي في حياة المسلمين لأداء الصلاة في أوقاتها يوميا، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم الثلاثاء، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء: 08:04

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب: 06:48

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:51

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء: 07:57

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:41

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 06:41

أذان العشاء: 08:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء: 08:08

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:36

أذان الظهر: 12:26

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:54

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:26

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:53

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 01:33

أذان العصر: 05:15

أذان المغرب 08:19

أذان العشاء: 09:46