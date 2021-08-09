إحياء رأس السنة الهجرية في المسجد الأقصى باحتفال ديني «فيديو»

أحيا المواطنون الفلسطينيون، اليوم الاثنين، رأس السنة الهجرية الجديدة، بإقامة حفل ديني، في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر المصلون القادمون من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية في رحاب المسجد الأقصى المبارك، للمشاركة في الاحتفال الذي دعت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال هذه المناسبة، رسالة للعالم أجمع، «إننا مرابطون محافظون على إرثنا، الذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم بمساحة 144 دونم».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين بشكل عشوائي، بالتزامن مع دخولهم وخروجهم من الأقصى.

وتحدث في الحفل إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، أستاذ كرسي الإمام الغزالي في المسجد الأقصى.

وألقيت عدة كلمات حول الذكرى النبوية الشريفة والدروس والعبر المستفادة منها، وربطها بما يجري اليوم في أرض الإسراء والمعراج، وتخلل الحفل أناشيد دينية خاصة بهذه المناسبة.

وقالت وكالة «فلسطين اليوم» إن المقدسيين جددوا الدعوة للكل الفلسطيني ممن يستطيع الوصول للمسجد الأقصى إحياء اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة في باحاته، أسوة بما شهدته باحات المسجد اليوم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى اليوم احتفالات وحشدا للفلسطينيين من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة، وأحيوا ذكرى رأس السنة الهجرية، وسط أجواء احتفالية.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تزداد أعداد المقتحمين سنويا، فقد ارتفع عام 2016 إلى 14 ألف مستوطن، ووصل عام 2020 إلى 18526 مستوطنا.