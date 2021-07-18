قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتغلق المصلى القبلي وتحتجز المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى، من بابي السلسلة والمغاربة، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه المصلين واعتدت على المصلين والمرابطين هناك، وأخلتهم بالقوة، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وتحتجز من بداخله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال سهلت اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى، مع تحضيرات لاقتحامه من قبل مئات المستوطنين اليوم، في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل المزعوم».

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محمّلة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- من التصعيد الإسرائيلي الخطير حاليا باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحدياً للمطالب الأمريكية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان - الاقتحامات التي نفذها اليهود المتطرفون، لباحات المسجد الأقصى المبارك، وجاءت على خلفية الدعوات التي أطلقها ما يسمى «اتحاد منظمات جبل الهيكل»، كما أدانت الاعتداءات الهمجية التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته ضد المصلين في المسجد فجرا، وملاحقتهم وإجبارهم على الخروج من باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود، مطالبة المجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المصلى القبلي ما يزال محاصرا، بعد إغلاقه بالسلاسل الحديدية، واحتجاز من بداخله، وقطع أسلاك مكبرات الصوت.

وأشارت إلى أن المستوطنين بهذه الأعداد الكبيرة اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن «الهيكل المزعوم»، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، مفيدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مآذن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الموصولة بمكبرات الصوت، وهو أمر مشابه لما قام به الاحتلال خلال عمليات الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.