«هي.. عظيمات تحت الشمس».. كتاب يرصد كفاح المرأة ضد القوانين الجائرة

صدر حديثا عن «دار سما للنشر والتوزيع»، كتاب «هي.. عظيمات تحت الشمس» للدكتورة هند جاد، بتقديم الكاتب هاني لبيب. والكتاب يتناول عبر تسعة فصول قضايا المرأة ودورها في المجتمعات، من خلال تتبع رحلة كفاحها ضد القوانين الجائرة في كل المناحي، ويرصد كل ما يتعلق بالمرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصحية، والتسوق والمبيعات، والتصنيع والاختراع، وبناء الأسرة.

وتأتي عناوين الفصول كالتالي: «عن المرأة.. من إعداد السفرة إلى بناء المستقبل»، «حرروا النص الحلو من الحرمان والفقر»، «زهرات التعليم في أرفع المناصب»، «اليد الناعمة التي تبني»، «الصحة والبالطو الأبيض»، «دور المرأة الوطني»، «العقول الجميلة»، «من بستان العالم العربي»، ويختتم الكتاب فصوله بـ«نماذج من عظيمات مصر».

وتقول مؤلفة الكتاب، الدكتورة هند جاد، في رسالتها للمرأة: «السيدات الرائعات الراقيات الجميلات الحنونات الصبورات، الماجدات المضحيات المربيات، لولاهن لما كانت الحياة، لكل سيدة، أنت عظيمة مهما كان أداؤك».

وأشارات جاد، إلى أنه ليست كل النساء ملاهٍ، فبعضهن جوامع، وقالت إنه عليك أن تخلع نعليك وتتوضأ وتنتقي كلماتك قبل الدخول في محاربها.

وقدم للعمل الكاتب هاني لبيب، مؤكدا أن المجتمع المصري، لا يزال يعاني من مواجهة قوى التطرف التي تريد الرجوع بالمرأة إلى عصر حريم السلطان، مشيرا إلى أن أهم ما ساعد على تدهور حالة المرأة المصرية في السنوات السابقة هو إجبارها ودفعها إلى الخروج من سوق العمل، في ظل تصاعد شعارات عودة المرأة إلى المنزل للحفاظ على دور الأسرة.

وشدد على أن المساواة الحقيقية لا تنتظم إلا بإقرار حق المواطنة كاملاً دون أي استثناءات أو تحفظات أو حسابات، منوها أنه لولا المرأة لما وجدت الإنسانية.

واختتم لبيب، مقدمة الكتاب بهذه العبارات: «حقا المرأة لها قلب ومشاعر، ولكن تحكمها الحكمة فهي قلب الحياة وقلب الوطن وقلب المجرة.. حقا المرأة ملكة، ملكة سمو أفكارها، وملكة في حكمة تصرفاتها وملكة في تحديد اختياراتها».

ويرصد الكتاب عددا من النماذج المشرفة للمرأة، من بينهن نعمت شفيق، منى هياج، تهاني عامر، منى شندي، رغدة عز الدين، صباح مشالي، سناء بطرس، جيهان زكي، جاكلين سعد، فوزية العشماوي، سحر رمزي، وهند المراغي.