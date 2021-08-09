تفاصيل فرض عقوبات أمريكية على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية، حيث طالت العقوبات ميليشيات «حزب الله» اللبناني، و«حزب الله» العراقي، و«عصائب أهل الحق»، إضافة إلى مؤسسات سورية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المعاقبين خرقوا قرار حظر التسليح الخاص بإيران وسوريا وكوريا الشمالية، وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين، تابعتين لوائل عيسى، وأيمن الصباغ.

يذكر أن العقوبات على كتائب حزب الله العراقي، وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبعض الأفراد السوريين، تندرج تحت «عقوبات منع انتشار الأسلحة» من «مكتب الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة» في وزارة الخارجية الأمريكية.

كما فُرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج «بولسار» الروسية، وشركة تأجير الطائرات «جرين لايت موسكو» الروسية وشركة «آسيا إنفست» الروسية.

ونشرت الإدارة الأمريكية، الإشعار بالعقوبات، اليوم الإثنين، في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

وفي مايو الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله»، وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر، وعلى 6 آخرين هم: أحمد محمد يزبك، عباس حسن غريب، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكار، حسن شحادة عثمان، استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك «جمّال ترست بنك» كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عن «القرض الحسن» الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه «في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة».