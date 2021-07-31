عقوبات أمريكية على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت الوزارة الأمريكية، إن العقوبات جاءت في أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر، فيما ذكر موقع الوزارة على الإنترنت، أن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو الجاري، وعلى إثر هذه المظاهرات التي خلفت قتيلا وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، فرض عقوبات إضافية على جهاز الشرطة الكوبي، مضيفا إنها على خلفية اعتداءاتها على المتظاهرين.

بلينكن: سنواصل عملنا من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا

وقال بلينكن في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «سنواصل عملنا من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا».

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا، وقال خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي، إنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كوبا: العقوبات الجديدة وسيلة لتبرير استمرار الحصار الاقتصادي

من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، اليوم، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد الشرطة الكوبية وقادتها وسيلة لتبرير استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعربت واشنطن، عن أسفها لتقليص عدد العاملين في البعثات الأمريكية الدبلوماسية في روسيا، نتيجة للقيود التي فرضتها موسكو بهذا الشأن، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صادر أمس الجمعة، إن الحكومة الروسية ستمنع الولايات المتحدة ابتداءً من أغسطس المقبل من توظيف أشخاص روس أو من دولة أخرى في ممثلياتها الدبلوماسية داخل أراضيها، ولا يستثنى من ذلك إلا أفراد الأمن.

بلينكن: تقليص العاملين في بعثات واشنطن الدبلوماسية في روسيا سيؤدي إلى الاستغناء عن 182 موظفاً محلياً

وأضاف بلينكن، أنه لسوء الحظ سيؤدي هذا الإجراء إلى الاستغناء عن 182 موظفاً محلياً وعشرات من الشركاء المتعاقدين مع السفارة في موسكو والمواقع الدبلوماسية الأخرى داخل البلاد، معربا عن أسفه لأن هذه الإجراءات سيكون لها آثار خطيرة على العمل الدبلوماسي الأمريكي في روسيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بالحوار مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي، وقال ردا على طلب التعليق على الجولة الأخيرة من المفاوضات حول المفاوضات مع روسيا، إن «العملية مستمرة وأعلق آمالي عليها».

«جودفري» يتصدر لائحة المرشحين لتولي منصب سفير واشنطن لدى الخرطوم

وتقترب إدارة بايدن، من تعيين سفير للولايات المتحدة لدى الخرطوم، بعد رفع عقوبات واشنطن المفروضة على الخرطوم منذ سنوات، وقال بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين، إن القائم بأعمال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب جون جودفري، يتصدر لائحة المرشحين لتولي هذا المنصب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، تراجعت الفلبين عن قرارها الانسحاب من المعاهدة العسكرية المبرمة بينها والولايات المتحدة، بعد مرور أكثر من عام على قرار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنهاء العمل بها.

وقال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، بعد مباحثات أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في العاصمة الفلبينية «مانيلا» إن الاتفاق العسكري بات ساريا من جديد، بعد قرار دوتيرتي إعادة تفعيل الاتفاقية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الشأن الداخلي الأمريكي، أكدت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» تعليقا على المعلومات عن محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، أن الضغط السياسي على وزارة العدل أمر مرفوض.