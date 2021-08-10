لإعطاء روح المحافظة.. جامعة المنصورة تصمم واجهات مباني الدقهلية الجديدة

أعلن الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عن التنسيق الكامل بين المحافظة وجامعة المنصورة وتفعيل دورها للانتهاء من تصميم الوجهات المعمارية للمباني والعقارات الجديدة لتطبيقها، لإعطاء روح المحافظة وطابعها الخاص من خلال التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري لسرعة تطبيق تصميم الواجهات الجديدة على المباني في المدن والقرى، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة على مستوى المحافظات وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

اجتماع محافظة الدقهلية لمناقشة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اليوم، لمناقشة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وممثلي جامعة المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.

تفعيل دور جامعة المنصورة لتصميم الواجهات المعمارية الجديدة

وبحسب بيان صحفي فقد وجَّه الشيخ، بالتنسيق الكامل بين المحافظة وجامعة المنصورة وتفعيل دورها للانتهاء من تصميم الواجهات المعمارية للمباني والعقارات الجديدة.

وطالب بإزالة كل المعوقات والتعاون المشترك مع جامعة المنصورة وتدعيمها بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتعديلاتها من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة للبدء الفوري في إنشاء التصميمات جديده لوجهات المباني.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة العمل للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط والفوضى العقارية موجها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح لخدمة المواطنين.