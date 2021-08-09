التعليم العالي: جار إنشاء 6 جامعات تكنولوجية مرتبطة بالمناطق الصناعية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة لديها استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العالي، موضحًا أن المجال التكنولوجي أصبح شيئًا أساسيًا للسوق المحلية والدولية، ولكن هناك نظرة ثقافية غير جيدة للتعليم الفني في مصر، ولذلك قررت الدولة إطلاق الجامعات التكنولوجية، وبدأت اختبار القدرات لها هذا العام.

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه حاليًا جار 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وشرق بورسعيد، وكل مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أنها مرتبطة بالمناطق الصناعية، لأن هذا يسهل التدريب في الورش وقاعات الدراسة العملية، والدولة تحتاج إلى هذا التخصص.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة تتحرك في التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة والدولية، بشراكات مع جامعات دولية، تكون مصنفة على مستوى العالم، ويكون بها برامج دراسية متفردة ومتميزة وتراعي احتياجات سوق العمل.

وشدد على أن السوق المحلية يحتاج إلى بعض التخصصات التي يوجد بها ندرة من الخريجين في السوق، ولذلك هناك جامعات جديدة تُبنىى بالقرب من المجمعات الصناعية.

كان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال إنّ بعض الكيانات الوهمية تستغل الوقت الحالي، الذي يسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة، لإقناع الطلاب وأولياء الأمور، بالالتحاق بمعاهدهم التي لا تتبع وزارة التعليم العالي، موضحًا أنّ الوزارة لديها لجان متخصصة لرصد الكيانات الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق.

وأضاف عبد الغفار: «مهم جدًا نعلن في كل وسائل الإعلام قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة، ومفيش حاجة اسمها جامعة أو معهد يبدأ دراسة من غير رخصة»، موضحًا أنّ لجان الضبطية القضائية في الوزارة تكثّف عملها خلال هذه الفترة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لملاحقة الكيانات التي تنشط في هذا التوقيت، وحال العثور على أي كيان وهمي يحال فورًا إلى النيابة العامة، ويخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحافظين لإغلاق هذه المراكز على الفور.