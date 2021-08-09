إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على معرض التعليم العالي «إديوجيت»

توافد الآلاف من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، على الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» اليوم الإثنين، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

رئيس الجامعة البريطانية: تعزز التعاون بين الجامعات المختلفة في مصر ويزيد من التنافسية

وشهد اليوم الأول من ملتقى التعليم الدولي (إدبوجيت) مشاركة واسعة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وعمداء الكليات، حيث كان على رأس الحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور دوني داربي، رئيس الجامعة المصرية الفرنسية، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومجدي القاضي، مؤسس الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية، ولفيف كبير من مسؤولي الجامعات الخاصة والأهلية.

رئيس جامعة بنها: تنظيم المعارض التعليمية أصبح صناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن التواجد في مثل هذه المؤتمرات والمعارض الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والجامعات بمختلف أنواعها، في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في مجالات التعليم، يمثل نوعا من المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات فرصة كبيرة لعرض الجامعات برامجها التعليمية والأكاديمية، التي تواكب سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الجيزاوي، على هامش تواجده على رأس وفد جامعة بنها، للمشاركة في معرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» اليوم الإثنين، أن هناك فرصة لطلاب الثانوية العامة، وكذلك أولياء الأمور والشهادات المعادلة لها من الشهادات العربية والأجنبية للاطلاع على ما تعرضه الجامعات وتقدمه لاختيار ما يناسبهم في الدراسة ويحقق طموحاتهم المستقبلية.

كما أكد رئيس جامعة بنها، أن تنظيم المعارض التعليمية، أصبح صناعة تدعم مجالات التعليم المتنوعة في مصر، خاصة في ظل التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والوصول بالجامعات الحكومية لـ27 جامعة، مشيرا إلى أنها بمثابة نافذة للطلاب وأولياء الأمور للتأني في اختيار رغباتهم الدراسية وتحقيق هذه الاستفادة بعد التخرج في سوق العمل.

وأشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بتنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات، لافتا إلى أن هذا يعزز التعاون بين الجامعات المختلفة في مصر ويزيد من التنافسية بينها لجذب عدد أكبر من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها.

وأضاف لطفي، خلال مشاركة الجامعة البريطانية في معرض الجامعات المصرية والعالمية «إديوجيت» اليوم الإثنين، أن هذا يأتي أيضا في إطار ما تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية بمنصة «ادرس في مصر» لجذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكدا أن هذا يؤكد مدي المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم العالي للارتقاء بالسياسية التعليمية والتقدم واللحاق بمصاف كبرى جامعات العالم.

كما أكد رئيس الجامعة البريطانية، أن تنظيم المعارض التعليمية يساعد الطالب على اختيار ما يخدم قدراته والتعريف بما تقدمه الجامعات المختلفة، مثمنا دورها في خدمة العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، أن تنظيم المعارض التعليمية يتميز بطابع خاص في إطار التنافس بين الجامعات لجذب الطلاب من الثانوية العامة بها، موضحا أنها تساعد الطلاب على معرفة كل ما تدرسه الجامعات وفرصة كبيرة لاختيار البرامج الأفضل بها.

وأشار ندا، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلات على مثل هذه المعارض، مشددا على أنها فكرة متميزة وموجودة بالعديد من دول العالم العربي والعالمي، مشيرا إلى أنها تعطي رسالة للطلاب بأهمية ما تقدمه الجامعات لطلابها.

ورأى نائب رئيس الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ضرورة التوسع في عمليات الدعاية خلال تنظيم وإقامة هذه المعارض للجامعات للترويج لبرامجها الدراسية ونظم القبول بها والتعرف على الجامعات أكثر.