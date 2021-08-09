خال «رنيم» بعد إخلاء سبيل والدتها: «تعالي عيشي معايا»

حصلت «الوطن» على تسجيل صوتي يثبت عودة الفتاة رنيم موسى، التي اتهمت والدتها بمحاولة دهسها بالسيارة عقابًا لها على خلع الحجاب، مع والدتها وخالها وهم في طريقهم إلى المنزل بعد توقيعهم على تعهد بشكل ودي في قسم الشرطة بعدم التعرض للفتاة مرة أخرى، وكذلك عدم الظهور في وسائل الإعلام لإنهاء الأزمة سريعًا.

وخلال التسجيل، عرض خال الفتاة عليها الذهاب معه إلى المنزل والعيش معه، قائلًا لها: «لو عاوزة تباتي معايا يا حبيبتي تعالي بيتي مفتوح في أي وقت»، فيما فضلت الفتاة الذهاب إلى المنزل مع والدتها.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل والدة رنيم موسى، لعدم اتهام الفتاة لوالدتها أمام النيابة العامة بأي تهم، كما قررت النيابة إخلاء سبيل خال الفتاة بكفالة 500 جنيه لاتهام الفتاة بالتعدي عليها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورًا على «فيس بوك»، ومقطع مصور لفتاة في الثانوية العامة تعيش في منطقة الإسماعيلية تقول فيها إنها تعرضت للدهس بسيارة والدتها، وأصيبت بكدمات وكسور في الحوض عقابًا لها على خلعها للحجاب.

وذكرت الفتاة أن والدتها طالبتها بارتداء الحجاب فور وصولها لسن البلوغ لكن الفتاة رفضت، حيث طالبتها الأم بالخروج واستكمال النقاش في الخارج.

وأوضحت أنها استقلت السيارة مع والدتها وحينما احتدام النقاش بينهما طالبتها بالنزول من السيارة وعدم استكمال الحوار، ثم حاولت دهسها بالسيارة ما تسبب في إصابتها بكدمات لتفر هاربة، مؤكدةً أنها جرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.